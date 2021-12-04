ألاء خليفه

استنكرت نقابة العاملين بجامعة الكويت، الامتناع عن صرف مكافآت الفصل الدراسي الصيفي للموظفين والامناء المساعدين بجامعة الكويت، اسوة بصرفها للامين العام للجامعة وللهيئة الاكاديمية والادارة الجامعية.

وبينت النقابة في بيان لها، ان هذه المكافآت حق اصيل للموظفين الذين كانوا على رأس عملهم في الفصل الصيفي، مشددة على ان هذه المكافآت كانت تصرف على مدى السنوات السابقة، فلماذا الامتناع عن صرفها هذا العام؟ خاصة ان كافة الادارات الجامعية السابقة، سواء كانت بالاصالة او بالتكليف، كانت توافق على الصرف للموظفين نظير عملهم بالفصل الصيفي فلماذا تمتنع هذه الادارة التي هي ادارة بالتكليف والمعروف ان عليها الالتزام باللوائح والنظم المتعارف عليها في الجامعة.

واشارت النقابة ، الى ان الادارة الجامعية، وكذلك الامانة العامة للجامعة، تتعسف مع الموظفين ، وتمتنع عن صرف مستحقات مالية للموظفين، وهو الامر الذي لا يمكن القبول به، مشيرة ان الموظفين حرموا من اجازاتهم الدورية نتيجة بقاءهم في الفصل الدراسي الصيفي على رأس عملهم.

وقالت النقابة انه لا يجوز منع المكافآت بعد ان انتهى الفصل الصيفي فلماذا لم تكن الادارة الجامعية واضحة منذ البداية حتى لا يحرم الموظفين من اجازاتهم الدورية.

وطالبت النقابة بضرورة صرف المكافآت وعدم المساس بمستحقات الموظفين واجورهم، لافتة ان على الادارة الجامعية ان لا تتعامل بتمييز بين الاداريين والاكاديميين.