أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا إداريا بإضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

وجاء في القرار:



مادة أولى



تعتمد مسميات الانشطة المستحدثة من وزارة التجارة وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للانشطة الاقتصادية، وذلك على النحو التالي:

٭ التعاقد مع الفنيين والممرضات - مكتب في الابنية التجارية.



٭ البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية - محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



٭ البيع بالتجزئة لمستلزمات الحيوانات وأطعمتها - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



٭ مكتب غسيل وتلميع السيارات في مواقف المجمعات التجارية - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ تركيب إنارة الطوارئ والمخارج - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ تركيب أنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ مقاولات أعمال مواد سد الفراغات للمباني - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ تركيب أبواب مقاومة الحريق - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ تركيب المصاعد والسلالم المتحركة - مكتب في الأبنية التجارية.



٭ البيع لأنظمة ومعدات إنذار الحريق وإدارة الطوارئ والمخارج - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



٭ البيع لأنظمة ومعدات مكافحة الحريق - مكتب في الأبنية التجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية.



٭ البيع لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



٭ البيع لمواد سد الفراغات للمباني - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



٭ البيع للأبواب المقاومة للحريق - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي).



٭ الدعاية والإعلان - مكتب في الأبنية التجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.

مادة ثانية



يعتمد تعديل توطين الانشطة التجارية في المناطق المسموح بها في التصنيف الدولي حسب النظم واللوائح على النحو التالي:

٭ محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية.



٭ تأجير قوارب مع الطاقم - مكتب في الأبنية التجارية شريطة عدم عرض القوارب في الساحة الأمامية للمكتب.