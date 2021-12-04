يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، في جدة، صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة مسألة ضمان "الاستقرار" في الخليج وكذلك بحث الوضع في لبنان.

ويقوم ماكرون بجولة سريعة في الخليج. وقد وصل إلى جدة غداة زيارة قام بها إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر.

ورأى ماكرون الجمعة أن من الضروري الحوار مع السعودية "الدولة الخليجية الأولى من حيث الحجم" للتمكّن من "العمل على استقرار المنطقة".

ورحب إيمانويل ماكرون باستقالة قرداحي وأعرب عن أمله في "إعادة إشراك جميع دول الخليج في العلاقة مع لبنان".

ويسعى ماكرون منذ عام بجد من أجل مساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخه.

وتوترت العلاقات بين بيروت ودول الخليج في السنوات الأخيرة بسبب تنامي نفوذ حزب الله الموالي لإيران.





