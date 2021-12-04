أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارا وزاريا بمنع دخول غير الكويتيين القادمين من 9 دول أفريقية عقب انتشار المتحور الجديد «أوميكرون»، وجاء في القرار:



مادة أولى:

يمنع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من الدول التالية (جنوب أفريقيا - ناميبيا - بوتسوانا - زيمبابوي - موزمبيق - ليسوتو - اسواتيني - زامبيا - مالاوي) سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل.



مادة ثانية:

يطبق الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من الدول المحددة بالمادة الأولى لمدة 7 أيام مع عمل فحص PCR عند الوصول، وفي اليوم السادس من الوصول.



مادة ثالثة:

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار - كل فيما يخصه.