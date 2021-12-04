تختبر فيسبوك ماسنجر ميزة المدفوعات المشتركة "Split Payments" الجديدة التي تقدم طريقة للمستخدمين لمشاركة تكلفة الفواتير والنفقات من خلال التطبيق.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن الميزة الجديدة هي طريقة "مجانية وسريعة" للتعامل مع الشؤون المالية من خلال ماسنجر.. ويتم طرح الميزة الجديدة الأسبوع المقبل للمستخدمين في الولايات المتحدة، ولاستخدام ميزة المدفوعات المشتركة، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق زر "البدء" في دردشة جماعية أو مركز المدفوعات في ماسنجر. وتتيح الميزة تقسيم الفاتورة بالتساوي أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد في الدردشة الجماعية، إما مع أو بدون تضمينك.