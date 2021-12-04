انطلقت اليوم السبت في أبوظبي أعمال قمة القيادات التطوعية العالمية، تحت عنوان "دور ريادة العمل التطوعي: التعامل مع جائحة كورونا وبناء خطة تعافي مستدامة"، والتي تستضيفها مؤسسة الإمارات والرابطة الدولية للجهود التطوعية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام)، تشكل القمة منصة رائدة لصناع القرار وممثلي المنظمات الوطنية للعمل التطوعي القادمين من أكثر من 50دولة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للعمل التطوعي.

وتستقطب القمة نخبة رائدة من المتحدثين الدوليين الذين سيعملون على مشاركة آرائهم وتطلعاتهم حول الابتكار والاستجابة لجائحة كوفيد19- المستجد وخلق بيئة تمكينية للتطوع وموضوع "العمل التطوعي وجائحة كوفيد19-": دروس التأهب لمواجهة الكوارث "، وغيرها من الموضوعات والجلسات الحوارية والنقاشات والاجتماعات الجانبية.

وتعتبر "قمة القيادات التطوعية العالمية" حجر الأساس للنقاشات حول مستقبل العمل التطوعي والتي ستتوج بتنظيم "المؤتمر العالمي للتطوع" والذي سيقام تحت رعاية الرابطة الدولية للعمل التطوعي وتستضيفه مؤسسة الإمارات عام 2022 في أبوظبي.