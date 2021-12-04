أعلنت الحكومة الإيطالية عن مشروع قانون مرتقب لتحسين حماية المرأة في مواجهة العنف وقتل الإناث.

وقالت وزيرة الأسرة الإيطالية إلينا بونيتي، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، "يجب أن تعرف النساء وجميع ضحايا العنف أنهن لسن وحدهن وأن السلطات مستعدة لتلبية طلباتهن للمساعدة".

أشارت بونيتي إلى أن مشروع القانون لا يهدف فقط إلى حماية حياة وكرامة النساء، ولكن أيضا أطفالهن.

يسمح القانون الجديد، من بين أمور أخرى، بالاحتجاز المؤقت للمشتبه بهم في حال وجود مؤشرات جدية على أن سلامة أو حياة المرأة في خطر.

وأشارت وزيرة العدل مارتا قرطابية إلى أن هذا الأمر غير ممكن بموجب القانون المعمول به حاليا.

ويتعين على البرلمان الإيطالي المؤلف من مجلسين تمرير مشروع القانون قبل الدخول حيز التطبيق.