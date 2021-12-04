يحيي الفنان حماده هلال، حفلا غنائيا، يوم 19 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان التسوق بالعراق.وقال حمادة هلال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" : "أهل العراق انتظروني في مهرجان التسوق يوم الأحد 19 ديسمبر بمدينة سندباد لاند ببغداد.. إن شاء الله تكون حفلة حلوة بيكم".

ويقدم حماده هلال خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، مثل الأيام ، ودار الزمان، ودموع، وكل لما أفكر فيك ، وقال إيه ، مش أي حد ، ومحمد نبينا ، وأشرب شاي ، والناس الحلوة ، وآية في الجمال، ومشتاقين، وبحب الجدعنة.وكان حماده هلال طرح - في يوليو الماضي - أغنية "أم أحمد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، و

قدم فى الكليب فكرة بسيطة في إطار جو من الكوميديا للمساهمة في التخفيف من ضغوط الحياة، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، وإخراج أحمد أشرف.

كما طرح مؤخرًا كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم،وأغنية "بحب الجدعنة" التي طرحها على طريقة أغاني المهرجانات، وهي من كلمات شيندي وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.على صعيد أخر ، أعرب حماده هلال عن شكره لمهرجان العراق جلوبال الفني بغداد سندباد لاند على تكريمه ، حيث نشر عبر حسابه فيديو فيه صورته وهو يتقلد درع المهرجان على أنغام إحدى أغانيه.