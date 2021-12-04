أكدت الفنانة عايدة رياض أن المسلسلات القصيرة بما تطرحه من قضايا اجتماعية مختلفة خلقت حالة رواج بتقديم أعمال درامية خارج الماراثون الرمضاني، مما ساهم في إنعاش صناعة الدراما، بزيادة إنتاج محتوى متنوع يناسب فئات مختلفة من الجمهور ليتم تقديمه على مدار العام، مشيرة إلى أن موضوعات المسلسلات القصيرة تتميز بالتنوع ولا تلتزم بتقديم 30 حلقة وبالتالي لا يجد المشاهد بها أي مط أو تطويل في الأحداث.

وقالت عايدة رياض- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها تواصل حاليا تكثيف تصوير مشاهدها في مسلسل (توت)، والذي تقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع وإخراج أحمد خالد، لافتة إلى أن اسم (توت) يطلق على كلب صغير الحجم وتدور أحداث المسلسل حوله، ومن المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الإلكترونية.

ولفتت إلى أن صناع العمل بدأوا منذ أيام قليلة، تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل، الذي تدور أحداثه في 5 حلقات، منوهة بأنها تعكف حاليا على قراءة عدد من السيناريوهات لأكثر من عمل درامي لخوض سباق دراما رمضان 2022، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال قبل حسمها أمر المشاركة فيها.