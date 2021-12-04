سمحت وزارة الصحة الروسية بإجراء اختبارات سريرية لعقار علاج سرطان الثدي، الذي ابتكره خبراء معهد الكيمياء البيولوجية ومعهد الطب الأساسي في أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا.

وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، الناطقة بالعربية، أن العلاج يعتمد على قطع "جينوم" الفيروس في منطقتين مسؤولتين عن ضراوة الفيروس واستبدالها بجينات تعزز نشاط الفيروس الورمي.

وأشارت إلى أن الاختبارات قبل السريرية أظهرت أن هذا الاجراء يحتوي تطور الورم الأساسي، ويمنع تكاثر الخلايا بداخله، دون أن تؤثر في الخلايا السليمة، لذلك يمكن استخدام هذا الدواء بمفرده أو بالاقتران مع طرق العلاج الأخرى.