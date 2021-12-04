قبل أيام على تولي أولاف شولتس منصب مستشار ألمانيا الجديد، تظهر يوم الاثنين المقبل أول سيرة ذاتية منشورة للسياسي الاشتراكي الديمقراطي على أرفف المتاجر.

وتصف السيرة الذاتية التي كتبها الصحفي لارس هايدر وتتألف من 200 صفحة، كيف تمكن شولتس من الارتقاء ليصبح السياسي الذي تم اختياره في أيلول/سبتمبر الماضي لخلافة أنجيلا ميركل، المحافظة التي ظلت في السلطة لمدة 16 عاما.

يذكر أن هايدر هو رئيس تحرير صحيفة هامبورجر أبندبلات، ومقرها مدينة هامبورج بشمالي ألمانيا، حيث كان شولتس يشغل منصب عمدة المدينة.

ومن المقرر أن يتم تقديم الكتاب الذي يحمل عنوان "أولاف شولتس-الطرق إلى السلطة" بواسطة المؤلف والمستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي جيرهارد شرودر يوم الخميس، غداة أداء الحكومة الجديدة المزمع لليمين القانونية.