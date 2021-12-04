ضبطت الشرطة الأسترالية المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية كميات أكبر من المخدرات والأموال وضعف كميات الأسلحة من عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون في عام 2021-2020، مقارنة بالعام المالي السابق.

وقالت الشرطة الاتحادية الاسترالية في بيان اليوم السبت إن الفرقة الوطنية لمكافحة العصابات ضبطت 6ر3 مليون دولار أسترالي (5ر2 مليون دولار أمريكي) من "إيرادات يشتبه في أنها نتيجة للجرائم"، أكثر من ضعف الأموال التي تم ضبطها في عام 2020-2019، فضلا عن 99 سلاحا ناريا، مقارنة بـ51 سلاحا ناريا.

وأوضحت الشرطة أن عدد التهم التي وجهت إلى أفراد العصابة وشركائهم ارتفعت إلى 231 تهمة، في زيادة بنسبة 35 % مقارنة بالعام السابق.

وقال قائد الشرطة جاسون ماكارثر إن نحو 90% من التهديدات للحياة التي تم التحقق منها خلال العملية "ايرنسايد"، كانت مرتبطة بعصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون.

وأضاف أن أكثر من 100 شخص من بين 311 اعتقلتهم الشرطة الاتحادية الاسترالية وشركاؤها خلال العملية هم "أعضاء أو شركاء معروفين لعصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون".