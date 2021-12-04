زاد عدد الإصابات بعدوى متحور كورونا الجديد "أوميكرون" بأكثر من الضعف في انجلترا.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي مساء أمس الجمعة اكتشاف 75 حالة إصابة أخرى بأوميكرون ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المعروفة في انجلترا إلى 104 حالة.

وبالإضافة إلى ذلك، وصل عدد الإصابات بالمتحور الجديد في اسكتلندا إلى 29 حالة أي إلى أكثر من ضعف عدد الحالات التي كانت معروفة حتى الآن، فضلا عن تسجيل حالة واحدة في ويلز، بينما لم تثبت الإصابة بالمتحور في ايرلندا الشمالية حتى الان.

من جانبها، قالت رئيسة الوكالة جيني هاريس إن هناك حالات ليس لها علاقة برحلات قادمة من الخارج، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على انتقال المتحور محليا. ودعت هاريس سكان البلاد إلى الالتزام بتدابير النظافة الصحية والإسراع إلى عزل أنفسهم في حال الإصابة بالعدوى وأخذ التطعيم أو الجرعة التنشيطية في أقرب وقت ممكن.