دخل أول مشروع تدفئة باستخدام الطاقة النووية في الأجزاء الجنوبية بالصين طور التشغيل صباح الجمعة.

ودخل المشروع، الذي تبلغ استثماراته الإجمالية نحو 940 مليون يوان (147.5 مليون دولار أمريكي)، مرحلة التشغيل التجريبي يوم 15 نوفمبر. ولديه حاليًا القدرة على توفير تدفئة شتوية لـ464 ألف متر مربع من العقارات السكنية في محافظة هاييان في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.

وتم بناء المشروع اعتمادا على الطاقة الحرارية المتبقية لمحطة تشينشان للطاقة النووية في تشجيانغ، ويساعد المشروع على توفير التدفئة للمستخدمين النهائيين بطريقة صديقة للبيئة بدون انبعاثات كربونية.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل التدفئة على نطاق واسع للمرافق العامة والمجتمعات السكنية والمجمعات الصناعية في محافظة هاييان، وفقًا لشركة تشجيانغ منعدمة الكربون للطاقة الحرارية المحدودة.

وتعد تكنولوجيا التدفئة النووية ذات الصلة جاهزة وتُستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. ويحدث أثناء عملية التدفئة بأكملها تبادل حراري فقط دون أي تبادل بين الوسائط، لذا فإن المستخدمين يتعرضون لمياه آمنة تمامًا بعد مرورها بطبقات عازلة.

ومن المتوقع أن يدعم المشروع التدفئة لأكثر من 4 ملايين متر مربع من المساحة عندما يعمل بكامل طاقته. ومن المتوقع أن يوفر 196 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء أو 24600 طن من الفحم القياسي سنويًا، ما يقلل 59 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وتبلغ الطاقة المركبة الإجمالية لمحطة تشينشان للطاقة النووية التي تضم تسع وحدات تشغيل 6.6 مليون كيلوواط وتولد حوالي 52 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا.

وحتى نهاية نوفمبر الماضي، حافظت محطة الطاقة على توليد طاقة بشكل آمن لمدة 30 عاما، حيث قامت بتوليد 689.6 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وذلك بمثابة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 651 مليون طن.