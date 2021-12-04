أفاد مركز أزمات مكافحة فيروس "كورونا" الروسي، أن روسيا طورت مناعة القطيع ضد (كوفيد-19) بنسبة 53.7 %، وذلك في الوقت الذي حصنت فيه أكثر من 64 مليون شخص بشكل كامل.

وأشار مركز الأزمات في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إلى أنه "اعتبارًا من 3 ديسمبر، تلقى حوالي 72 مليونا و78 ألفا و412 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)، بينما تم تحصين ما يصل إلى 63 مليونا و961 ألفا و960 مواطنًا بجرعتين.. ويبلغ مستوى مناعة القطيع في روسيا 53.7 في المائة".

وحددت الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان سابقًا أن روسيا بحاجة إلى تحصين ما لا يقل عن 80 في المائة من السكان، أي أكثر من 90 مليون شخص، من أجل تطوير مناعة القطيع.