استأنفت أكبر شركتي طيران يابانيتين قبول حجوزات الرحلات الجوية القادمة إلى اليابان بعد أن تراجعت الحكومة عن سياسة تهدف إلى منع دخول متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية أن شركة طيران عموم اليابان وخطوط الطيران اليابانية كانتا قد أوقفتا قبول حجوزات جديدة لجميع الرحلات التي تصل إلى اليابان منذ يوم الأربعاء الماضي تلبية لطلب من الحكومة.

وكان يفترض أن يستمر الإجراء حتى نهاية العام إلا أن وزارة النقل سحبت طلبها أمس الاول الخميس للسماح للمواطنين اليابانيين الذين في الخارج بالعودة وبدأت شركتا الطيران قبول الحجوزات مجددا اليوم السبت.

ومن المقرر أن تبقى قيود السفر الأخرى سارية بما فيها حظر على دخول أجانب غير مقيمين في اليابان حتى نهاية العام ويسمح للأجانب المقيمين حاليا في اليابان بالعودة إلى البلاد، ما عدا العائدين من عشر دول في جنوبي أفريقيا.