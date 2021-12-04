يواجه اثنان من كبار ممثلي تشيكوسلوفاكيا السابقة اتهامات بشأن حوادث وفاة على الحدود في محيط ما يطلق عليه "الستار الحديدي"، وذلك بعد أن قررت المحكمة الدستورية التشيكية إعادة فتح التحقيق.

وأصدرت المحكمة في برنو أوامرها لمكتب المدعي العام بإعادة فتح التحقيقات ضد كلا من لوبومير ستروجال وفراتيسلاف فاينار.

وبقرارها هذا ، قبلت المحكمة طلب استئناف قدمه ستة من الألمان الذين أصيبوا أثناء محاولتهم الفرار من جمهورية ألمانيا الديمقراطية عبر تشيكوسلوفاكيا إلى الغرب، أو كانوا من أقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم على الحدود.

يشار إلى ان الستار الحديدي قسم قارة أوروبا إلى قسمين مع نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 وحتى نهاية الحرب الباردة في عام .1991

وشغل ستروجال،97/ عاما آلان/ ، منصب رئيس الحكومة في تشيكوسلوفاكيا من عام 1970 إلى عام .1988 في حين شغل فاينار، الذي يصغره بست سنوات، منصب وزير الداخلية من 1983 إلى .1988

وأوقف مكتب المدعي العام في براغ ، التحقيقات على أساس أن حالة الرجلين لاتسمح بمثولهما أمام المحكمة.

بيد أن قضاة المحكمة الدستورية رفضوا مثل هذا التقييم. وقالت المحكمة فى بيان لها إنه بسبب نفوذ الرجلين إبان الحقبة الاشتراكية ، فإن هناك شكوكا معقولة حول إمكانية عدم حياد خبراء الصحة الذين أعدوا التقرير .

يشار إلى أن حدود تشيكوسلوفاكيا السابقة مع الغرب كانت تخضع لحراسة مشددة قبل الثورة الديمقراطية التي وقعت في عام .1989 وبحسب مكتب الوثائق والتحقيقات في جرائم النظام الشيوعي في براغ، فإنه خلال الفترة ما بين عامي 1948 و1989، لقي ما لا يقل عن 282 شخصا حتفهم على الحدود أثناء محاولاتهم الفرار.