طمأن مشغلو مطار برلين الجديد "بي إي آر" المجلس الإشرافي أن موسم السفر في فترة عيد الميلاد سيكون أقل فوضى عما كان في فترة العطلات بالخريف، عندما تسببت طوابير لساعات طويلة في خروج عناوين رئيسية سلبية بوسائل الإعلام.

وقال المشغلون إن حركة السفر سيتم تسييرها ومعالجتها مرة أخرى عبر كل من مدارج المطار وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

وسيكون من الأسهل على المسافرين معرفة طريقهم حول مبنى الركاب وإضافة المزيد من المقاعد بأماكن الانتظار.

وفي الصيف المقبل، سيتم افتتاح مبنى ثان جاهز لكن لم يتم استخدامه جراء جائحة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من الإجراءات، لا يزال الوضع مقلقا.

وقال المدير التنفيذي للمطار أليتا فون ماسينباخ إننا "أوضحنا أيضا أن النقص الهيكلي في التوظيف بالمطار والنفقات الإضافية المرتفعة جراء قواعد السفر المرتبطة بالجائحة، سيفرضان تحديات كبيرة بالمطار حتى إلى العام المقبل".

كما بحث المجلس الإشرافي الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجه المطار الذي تديره شركة مملوكة لولايتي برلين وبراندنبورج والحكومة الاتحادية الألمانية.