نشرت منظمة الشرطة الأوروبية(يوروبول) الملفات الخاصة بأكثر 62 مجرما مطلوبا من المشتبه فيهم أو المدانين على الإنترنت وناشدت الجمهور المساعدة في البحث عنهم.

تضم القائمة 61 رجلا وامرأة، من بينهم مزورين وتجار مخدرات ولصوص وقتلة.

ومن المحتمل أن يكون أشهر اسم على القائمة وهو الرئيس التنفيذي السابق لشركة خدمات الدفع الألمانية، واير كارد، جان مارساليك. وتشتبه المنظمة بشدة في أنه ارتكب عمليات تزوير تجارية بالإضافة إلى الاختلاس وغيرها من جرائم الممتلكات والاقتصاد، بحسب يوروبول.

وأضافت المنظمة أنه من المحتمل أن يكون الرجل النمساوي البالغ من العمر 41 عاما غادر ألمانيا واختبأ في الخارج.

وصدرت بالفعل أحكام مطولة بالسجن بحق الكثير من الأشخاص المدرجين على القائمة ولكنهم تمكنوا من الفرار. ويعرض اليوروبول مكافآت كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على بعض المجرمين المطلوبين.

وهناك مكافأة بقيمة 25 ألف يورو (28 ألفا و270 دولارا)، على سبيل المثال، لمن يدلي بمعلومات تتعلق بنورمان فولكر فرانتس وهو ألماني محكوم عليه بالسجن مدى الحياة ولجريمتي قتل.

وتفترض منظمة الشرطة الجنائية الأوروبية أن الكثير من الأشخاص المطلوبين ضالعين في أنشطة غير مشبوهة في مكان ما في العالم ولديهم تعاملات مع أشخاص غير مريبين في الحياة اليومين.

وهذا هو السبب وراء شعار العام الجاري للحملة الخاصة بأكثر الأشخاص المطلوبين "الاختباء على مرأى من الجميع".