بدأت يوم الجمعة في مطار نواكشوط الدولي نشاطات شركة للنقل الجوي يملكها أشخاص موريتانيون ستكون ثاني شركة طيران في البلاد .

وأشرف وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد على الإعلان عن بدء النشاطات الفعلية للناقلة الجوية الوطنية الجديدة (اكلوبال للطيران)، وتدشين مركز صيانة الطائرات التابع لهذه الشركة.

وأوضح الوزير أن انشاء هذه الشركة يأتي ضمن السياسة العامة لحكومة بلاده الهادفة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص بشقيه الأجنبي والوطني والإيعاز بتقديم كل وسائل الدعم.

وبدوره، قال المدير العام المساعد للوكالة الوطنية للطيران المدني باب احمد ولد محمد باب احمد إن إنشاء هذه الشركة سيساهم في انعاش سوق النقل الجوي الوطني المحلي والاقليمي كما سيشكل إضافة نوعية هامة في سعي الجميع نحو تطوير القطاع وتحقيق سلامة جوية متكاملة قوية الاركان .

ومن جانبه قال المدير العام للشركة جمال ولد سيديا إن الشركة هي أول شركة تمتلك ثلاث طائرات بأرقام وطنية .