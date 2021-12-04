دعت الهيئة المصرفية الأوروبية إلى التحفظ والانضباط عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأرباح.

وقالت الهيئة في بيان "على الرغم من انتهاء صلاحية التوصيات الإشرافية بشأن توزيع رأس المال، يتعين على البنوك عدم اتباع سياسات توزيع الأرباح بسخاء وإعادة شراء الأسهم".

ومع النظر للمستقبل، دعت الهيئة المقرضين إلى الاستعداد لـ"تدهور في التوقعات الاقتصادية" أو لتحول الضغط التضخمي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.

وفي ظل تأثير وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، حذر المنظمون المؤسسات المالية من توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم في الوقت الحالي. لكن العديد من البنوك صمدت في مواجهة الأزمة بشكل أفضل مما كان متوقعا وسجلت مؤخرا زيادة في الأرباح.