فرصة لحجز تجربة قيادة للمركبة والتعرف على ميزاتها التقنية

التعريف بخصائص «GA8» وأنظمة القيادة الاستثنائية التي تمتلكها

التزاما منها بالتواجد في المجمعات التجارية الكبرى، وتعريف روادها على مزايا مركباتها، والرد على استفساراتهم، أقامت شركة مجموعة المطوع والقاضي، جناحا في «الصالحية مول» لعرض مركبة «GAC GA8» الجديدة.



وأتت الفعالية التي شهدت إقبالا كبيرا من رواد «الصالحية مول» للتعرف على مميزات «GA8»، وهي الأيقونة المميزة في عائلة «جي إيه سي»، وجاء جناح «المطوع والقاضي» في المجمع، بهدف تعريف رواد المجمع بأبرز مزايا المركبة، ولحرصها على التواجد في المرافق الحيوية والمجمعات التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا من الرواد والزوار على مدار كل أيام الأسبوع، للتعريف بمركباتها ومزاياها، وإظهار حرصها على البقاء بجانبهم على مدار الوقت. وأضافت الشركة أن عددا كبيرا من زوار الجناح حرصوا على التعرف على مواصفات «GA8»، وحجز موعد لتجربتها على شوارع الكويت للتأكد من فعالية أنظمة القيادة التي توفرها على المستويات كافة، لافتة إلى أن فريق عملها كان جاهزا للرد على جميع الاستتفسارات، وتقديم النصائح المناسبة للرواد.



ولفتت الشركة إلى أن إقامة الجناح في «الصالحية مول» يظهر التزامها الكبير بالتواجد في المجمعات التجارية الكبرى، للتواصل والتفاعل شخصيا مع العملاء، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم على مدار الساعة وفي جميع المناسبات.



وبينت «المطوع والقاضي» أنها حرصت على تعريف زوار جناحها على أبرز المزايا التي تمنحها لسائقي سياراتها، بما يشمل كفالة لمدة 11 سنة، وتسجيل المرور مجانا، والتأمين وتغيير الزيت مجانا، وغيرها من المزايا. وتعبر سيارة «GA8» عن القوة والانطلاق في أفق واسعة، كسيارة صالون تجارية راقية، وصلت إلى القمة بعزيمة مبتكرة وبريق أخاذ في السوق العالمي بأسلوب فريد من نوعه، بمحرك تيربو سعة ليترين بقوة 200 حصان وعزم 300 نيوتن متر بين 1600 و4500 لفة في الدقيقة، وناقل حركة متقدم ب 6 سرعات أوتوماتيكي ويدوي من شركة «أيسين» يحقق السلاسة في انتقال التروس ما يجعل نظام مجموعة الطاقة مثاليا.



وتتمتع المركبة بإجراءات قوية لضمان قيادة مميزة مع نظام الطاقة الأكثر تقدما وكفاءة على مستوى العالم، لتجسد مجموعة الطاقة المتجددة والمبتكرة عالميا، من خلال شبكة بحث وتطوير «جاك موتور» العالمية بجهود مضنية في التقنيات والتطبيقات الحديثة، وصولا إلى الخمسين تقنية الأولى على الإطلاق والتي استخدمت في هذه السيارة.



وزودت «GA8» بنظام تعليق رباعي العجلات مستقل من سبائك الألومنيوم، يشتمل على توجيه استشعاري وتحديد دقيق، ما يجعله قادرا على عزل الاهتزازات الناتجة عن الطريق، وتقنية منصة الشاسيه الممتد بمرونة، بحيث تم ضبط الهيكل وفق أعلى التصاميم الهندسية العالمية المستخدمة في السيارات الفاخرة، ليوفر راحة خاصة أثناء تجربة القيادة.



وتتميز السيارة بنظام متطور وآمن للتعليق والفرامل، الذاتي في حالات الطوارئ، بإستراتيجياته متعددة المستويات، ونظام التحذير من مغادرة الحارة والذي يفعل بشكل تلقائي لاكتشاف انحراف السيارة عن مسارها من خلال التحذير الصوتي. وعند تجاوز السيارة سرعة 30 كم/س يتم تفعيل نظام الاصطدام الأمامي بشكل تلقائي، اعتمادا على درجات الخطورة المختلفة، إذ زودت بنظام تثبيت السرعة التكيفي للحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات في جميع الأوقات. كما أن السيارة تتضمن خاصية قوية وتصميم واجهة جديدة وتجربة تشغيل وخدمات مراقبة عن بعد، وخدمة الأمن الذكي وخدمة الإنقاذ والطوارئ الجديدة والفريدة من نوعها، والتي توفر التشغيل عن بعد بكفاءة عالية ما يتيح التحكم في السيارة بزر واحد.