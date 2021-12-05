أعلن البنك التجاري الكويتي عن إصدار رزنامة عام 2022 حيث يحرص البنك، ومن خلال رزنامته وإصداراته المتنوعة، على إحياء التراث الكويتي الذي يمثل المرآة التي تعكس طبيعة وحياة الآباء والأجداد في ماضي الكويت الجميل، لتكون الرزنامة مرجعا للأجيال الحالية والقادمة وتذكر الجميع بالموروث الثقافي والحضاري والاجتماعي للمجتمع لتبقى الكويت حاضرة في الأذهان بتاريخها وماضيها المجيد.



وبهذه المناسبة، قالت الشيخة نوف سالم العلي الصباح مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي «لقد دأب البنك - ضمن أنشطة المسؤولية الاجتماعية الشاملة- على إصدار رزنامته السنوية التي يترقب عملاء وغير عملاء البنك التجاري إصدارها والتي دائما ما تشكل فصلا جديدا من جهود البنك ومساعيه المستمرة لإحياء التراث الكويتي القديم وتسليط الضوء على العادات والتقاليد الكويتية القديمة التي سطرت صفحات مضيئة في تاريخ الكويت». وبينت الشيخة نوف الصباح أن فكرة رزنامة 2022 جاءت لتعكس لمحات عن الأزياء الشعبية الكويتية حيث استمر وعي الكويتيين الفطري بأهمية المحافظة على الزي التقليدي كرمز للهوية الوطنية، بل وجاءت الأزياء الشعبية الكويتية معبرة عن البيئة الكويتية بشقيها البحري والصحراوي. وعلى مر الزمان سوف يبقى الزي الكويتي وجها للأصالة يعكس حضارة شعب وهوية أمة ظلت وفية لقيم الفن والجمال وروح الابتكار والابداع. وجاء هذا العمل بريشة الرسامين فيصل نجف وعمران أمير ليعبرا عن الابداع المتأصل للفن الكويتي في الماضي الجميل في 12 لوحة فنية متميزة.