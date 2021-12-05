في الحلقة الثالثة من برنامجه الحواري «Let,s Talk Business»، قابل بنك الخليج علي الإبراهيم، المؤسس لتطبيق COFE، حيث حاوره نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح. ويركز برنامج «Let,s Talk Business» على استعراض قصص أشهر العلامات التجارية الشبابية في الكويت من منظور اقتصادي، بلغة بسيطة، مستهدفا الشباب المقبلين على تأسيس مشاريعهم التجارية، ضمن استراتيجية البنك لدعم الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية في البلاد.



وفي بداية حديثه، تناول علي الإبراهيم مرحلة ما قبل الإطلاق، والتي تشمل اختبار الأفكار التجارية وتصفيتها قبل اتخاذ قرار البدء بالمشروع. وقال حول ذلك: في الوقت الذي كانت أغلب القطاعات تملك تطبيقات إلكترونية خاصة فيها، انتبهنا إلى غياب هذا عن قطاع القهوة، مما دفعنا لدراسة هذا القطاع وفرصة نموه في الكويت والعالم. وبالتزامن مع إعدادنا لهذه الدراسة، وجدنا بعض الشركات العالمية الكبرى تتجه نحو الكويت، مما أكد نظريتنا حول حجم السوق المتوقع وأن هناك فرصا كبيرة للنمو.



وأضاف: نموذج عملنا والخدمات التي نقدمها تتعدى مجرد التوصيل. خدمة التسلم من المقهى هي واحدة من أهم الخدمات في تطبيق COFE لأنها تمكن العميل من طلب قهوته ثم تسلمها من المقهى نفسه دون الحاجة للانتظار في الطابور، خصوصا في أماكن العمل صباحا.