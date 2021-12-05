أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تدرس التخارج من استثمار محلي، حيث قامت الشركة بتعيين مستشار محلي للقيام بالدراسة الفنية لعملية التخارج.



وقالت المصادر إن قيمة العقد تبلغ 35 ألف دينار، وفازت به إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى في الكويت، وفضلت المصادر عدم ذكر الاستثمار الذي تنوي شركة صناعة الكيماويات التخارج منه، وذلك لتوقيع اتفاقية سرية.



وذكرت ان «صناعة الكيماويات» تعتمد رؤية طويلة المدى، على أن تكون من الشركات المتصدرة عالميا في مجال البتروكيماويات، وأن تضفي قيمة على الاقتصاد المحلي.