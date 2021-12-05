مصطفى صالح



في ظل مساعي هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي وتقديم خدماتها للمستثمرين إلكترونيا، بدأت الهيئة تنفيذ أولى خطواتها لتدشين «بوابة المستثمر الإلكترونية» وربطها مع الجهات ذات الاختصاص، حيث أعلنت عن طرح ممارسة لتصميم وتطوير وبرمجة وتنفيذ البوابة.

وأوضحت الهيئة في إعلان الممارسة رقم (هـ.ت.أ.م 2022/2021/04)، أن هذه الممارسة ستكون مفتوحة للممارسين المعتمدين والمسجلين لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية والمؤهلين لدخول هذه الممارسة لتقديم عروضهم.



وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على وثائق الممارسة من إدارة الشؤون المالية قسم المشتريات والمناقصات بمقر الهيئة الرئيسي في برج الحمرا، وذلك خلال ساعات العمل الرئيسية اعتبارا من اليوم (الأحد) الموافق 5 ديسمبر 2021، وحتى يوم الأحد الموافقة 25 ديسمبر 2021، لافته إلى أن سعر الوثائق هو 75 دينارا غير مسترجعه، فيما سيكون الاجتماع التمهيدي يوم 12 الجاري بمقر الهيئة في تمام الساعة 11 صباحا، بينما سيكون موعد فض المظاريف يوم 26 الجاري في جلسة مغلقة.



وقالت الهيئة إنه بعد فض المظاريف الفنية سيحدد يوم لفض المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا، وذلك في جلسة علنية بمقر هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وستقوم الهيئة بإخطار الشركات بموعد فض المظاريف المالية.