القاهرة - خديجة حمودة



قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، وكان في استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذا في الاعتبار مسؤولية جهاز الشرطة عن العديد من المهام الحيوية تجاه الدولة والمواطنين.



كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة تطوير إمكانات أكاديمية الشرطة لضمان مواكبتها لأحدث علوم العصر في المجالات الأمنية والقانونية والاجتماعية لصقل مهارات الطلبة، وكذا التقييم الشامل لمدى وعيهم بشأن مختلف ملفات الأمن القومي من خلال تناول هذه القضايا بشكل عميق في إطار مناهج الأكاديمية، لإعداد كوادر تتمتع بالفهم الصحيح والمعرفة الحقيقية لكافة القضايا، بجانب المهارة والحرفية التي تحقق إنجاز العمل الأمني وإنفاذ القانون، وبما يمكنهم من أداء واجبهم في السهر على حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار وليكونوا قدوة للمواطنين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، وذلك للوقوف على طموحاتهم المستقبلية للمشاركة في رسالة أمن البلاد، والذين أكدوا رغبتهم الصادقة في حماية الوطن والدفاع عن مقدراته وبناء مستقبله.



كما دار حوار مفتوح للرئيس السيسي مع الطلبة، حيث أكد أن العمل الأمني قد طرأ عليه العديد من المتغيرات خلال الآونة الأخيرة تبعا للمتغيرات التي يشهدها الوضع الإقليمي والتي طالت العديد من الدول المجاورة.



واستمع الرئيس إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية في مصر، خاصة ما يتعلق بعدد من القضايا الحيوية كالنمو السكاني والمشروعات القومية الكبرى والتنمية المستدامة ومبدأ سيادة القانون.



وأشاد الرئيس بما لمسه من جانب المتقدمين الجدد من أبناء مصر نحو حرصهم على نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة، والمشاركة في مسؤولية حفظ أمن واستقرار الوطن، معربا عن تمنياته للطلبة المتقدمين بالتوفيق والنجاح.