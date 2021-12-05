بات المنتخب الجزائري على مشارف العبور إلى ربع النهائي بفوزه بثنائية نظيفة على لبنان، في مباراة شهدت ركلة جزاء وبطاقتين حمراوين.



وبهذا الفوز رفع «محاربو الصحراء» رصيدهم إلى 6 نقاط، فيما ودع لبنان البطولة رسميا بعد تلقيه الخسارة الثانية بعد مصر 0-1.



وقدم المنتخب اللبناني أداء جيدا بالشوط الأول وصمد أمام الهجمات الجزائرية وسط تألق حارسه مصطفى مطر في أكثر من مناسبة، لكن الشوط الثاني كان الفيصل بين المنتخبين، فبعد أخذ ورد بكفة مرجحة للجزائريين، عاد وسقط رجال الأرز في فخ ركلة الجزاء للمباراة الثانية على التوالي بخطأ من المدافع اللبناني حسين الدر، ليترجمها ياسين إبراهيمي هدفا (69)، وفي الدقيقة 78 منح الحكم بطاقة صفراء ثانية للجزائري حسام الدين مريزيق ليغادر الملعب، فتحسن بعدها أداء لبنان الهجومي، خصوصا بتواجد البديل محمد حيدر، وشكل بعد الخطورة على مرمى الجزائريين لكن بلا نتيجة، وفي الدقيقة 83 بات لبنان أيضا بعشرة لاعبين مع طرد قاسم الزين ببطاقة صفراء ثانية.



وأجهز «محاربو الصحراء» على اللبنانيين بهدف ثان للطيب المزياني عندما انفرد بالمرمى وسجل الكرة على يسار مطر (90+3).



من جهته، قال الجناح الجزائري يوسف بلايلي بعد المباراة، إن «لبنان دافع جيدا.

في الشوط الثاني سجلنا وفتحنا المباراة قبل أن نسجل الثاني».



وعن مباراة مصر المقبلة، أضاف «مصر منتخب كبير، سنقدم كل ما نملك لنضمن الصدارة».