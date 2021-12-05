أثارت اللقطة الأخيرة في مباراة قطر وعمان التي احتسب بسببها الهدف الثاني والفوز لـ «العنابي» الكثير من الجدل في الدقائق التي تلت نهاية المباراة بسبب الشك في أن الكرة عبرت خط المرمى أم لا، وعلى الفوز حرصت الاستوديوهات التحليلية في قناتي beIN SPORTS والكأس على تحليل اللقطة بتقنية الـ D3 ثلاثية الأبعاد التي حسمت الموقف تماما وأكدت أن الكرة عبرت الخط بكامل محيطها.



واستعرض الحكم المصري الدولي السابق ومحلل قنوات beIN SPORTS جمال الغندور اللقطة بصورة واضحة وشرح الموقف بصورة لا تحتمل أي شك، مؤكدا أن قرار الحكم باحتساب الهدف جاء صحيحا تماما، مشيرا إلى أن قرار احتساب الهدف تم من قبل حكم كرة القدم الاسباني جييرمو كوادرا فرنانديز مسؤول تقنية الفار في المباراة.



بدوره، وجه المنتخب الإسباني لمنتخب قطر الإسباني فيليكس رسالة تهنئة إلى لاعبي العنابي بعد تأهلهم رسميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم.



وقال سانشيز: لابد أن نركز ونحسن العديد من الأمور خاصة اللياقة البدنية، فالموسم الأخير كان طويلا، وشاركنا في العديد من البطولات، فنحن بشر واللاعبون ليسوا ماكينات أو آلات، فقد شاركوا في منافسات كثيرة إلا أنهم برهنوا على أنهم يريدون تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز، فالهدف الذي جاء في اللحظات الأخيرة مهم جدا بالنسبة لنا، لأنه منحنا التأهل إلى الدور ربع النهائي.