دعاء خطاب - القاهرة



أسدل الستار على مهرجان نجم العرب بدورته السادسة، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة، رغم وفاة مؤسسه ورئيس المهرجان ورئيس مجلة «واتس هابينز» محمد فريد، بحضور نخبة من نجوم وفنانين ومطربين من مصر والوطن العربي من بينهم نوال الزغبي، عاصي الحلاني، قصي خولي، حمدي المرغني، صلاح عبدالله، ليلى علوي، أحمد العوضي، ريهام عبدالغفور، هنا الزاهد، صابرين، كريم محمود عبدالعزيز يوسف الشريف وزوجته، فريق واما، خالد سرحان، ايساف، وعدد من الاعلاميين بينهم بسمة، وفرح علي وهبة بالإضافة الى تكريم الفنان الكويتي بدر الشعيبي كأفضل مطرب شاب عربي لعام 2021، فضلا عن تكريم عدد من الاطباء والشخصيات العامة.



ويعد مهرجان «نجم العرب» الذي تنظمه شركة باشا جروب المهرجان الوحيد الذي يكرم نجوم السينما والدراما والغناء والإعلام، وفقا لاستفتاء واختيارات الجمهور العربي والخليجي فقط وباستثناء الجمهور المصري، ويهدف إلى تكريم كل فنان يحقق مردودا جماهيريا خارج مصر، وعلى مستوى الوطن.



«الأنباء» تواجدت في الحفل وكان لها لقاء مع عدد من النجوم، فإلى التفاصيل في السطور التالية:

في البداية، قال بدر الشعيبي: فخور بتكريمي كأفضل مطرب شاب عربي من خارج مصر واعتز جدا بهذه الجائزة، لإنها اثبات حقيقي بأن لكل مجتهد نصيب كما أنني أهدي هذه الجائزة لأسرتي الصغيرة ورفقاء دربي وكل من قدم لي عونا، وأتمنى أن اكون دائما عن حسن ظن جمهوري، وثمن الشعيبي حضور جريدة «الأنباء»: قائلا:«سعيد بدعم صحافة بلدي واعتز بها دائما، وانتم شركاء نجاح لي».



من ناحيته، قال حسام داغر، سعيد جدا بالتكريم وأرى أنه التقدير المعنوي الذي يشعر الفنان بدوره خاصة ان الاستفتاء للجمهور العربي والخليجي، وهو ما يؤكد ان الفن الصادق الحقيقي عابر للحدود دائما، وتابع قائلا: اكن حبا خاصا للكويت التي نشأت وعشت بها وسعيد اليوم بظهوري عبر جريدة «الأنباء» التي تعد واحدة من أعرق الصحف الكويتية.

أجواء متقلبة



وقال الموزع والملحن أحمد ابراهيم، إن مهرجان نجم العرب الذي اصر منظموه على اقامته رغم كل هذه التحديات والتقلبات الجوية دليل منهم على حرصهم على اهمية هذه التظاهرة الفنية التي نفخر بها وفرصة عظيمة للقاء زملائنا واصدقائنا.



وفي سياق ذي صلة، قال خالد سرحان، لا شك ان التكريمات التي تخضع لاستفتاء الجمهور لها دلالات وحسابات مختلفة ونحن نجتهد ونقدم ما يرضي جمهورنا، لهذا انا اهدي هذه الجائزة للجمهور واشكر ادارة المهرجان التي اصرت على اتمام الفعالية رغم الظروف الجوية الصعبة.

الركض وراء التريند



قالت الاعلامية فرح علي إن المهرجان هذا العام استثنائي بسب وفاة مدير المهرجان محمد فريد قبل أيام قليلة من انطلاق المهرجان وجائحة كورونا. واضافت: لهذا السبب فان هذه الجائزة خاصة جدا بالنسبة لي واعتز بها، واتمنى ان اظل دائما عن حسن ظن الجمهور.



اما الفنان ايساف فثمن الجهود الذي بذلها القائمون على المهرجان، واضاف: التكريم واقعه واثره جميل على النفس ويشجع الفنان على الابداع، فرغم ما يثار حول المهرجانات الفنية التي تتحول الى دور لعرض الازياء يأتي هذا المهرجان الذي يؤكد ان الفن الهادف هو المعيار الحقيقي للنجاح، اما من يفتعلون الازمات او حتى المواقف المثيرة للجدل ركضا وراء التريند فلا يمثلون الفن الحقيقي.