حملات أمنية مستمرة للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن المشاجرات والعنف خاصة بين الشباب

تواجد الخيالة مستمر اسبوعياً خلال العطلة والإجازات في الفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى الساعة 12 مساء





في إطار توجيهات معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، وبمتابعة حثيثة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح، وإشراف الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة اللواء ناصر ناصر بورسلي، بضرورة معالجة ظاهرة العنف، تواكباً مع شن حملات أمنية مستمرة بمشاركة كل القطاعات الأمنية على مدار الساعة تستهدف كل مناطق البلاد لفرض السيطرة الأمنية والتصدي للمخالفين والآثار السلبية الناجمة عن المشاجرات والعنف خاصة بين الشباب.

وفي هذا السياق ينفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق والتعاون مع قطاع شؤون التعليم والتدريب حملات أمنية وفق خطة تعتمد على توزيع الدوريات المسيرة والراجلة، إضافة الى فرق الخيالة والتي تستهدف الشواطئ والمناطق الساحلية والأماكن الترفيهية التي يصعب وصول الدوريات المسيرة اليها وتزدحم بتجمعات المواطنين والمقيمين خاصة الشباب في ايام الاجازات الأسبوعية .



الجدير بالذكر أن فرق الخيالة قوة مساندة للقطاعات الأمنية الميدانية بوزارة الداخلية لتأمين سلامة مرتادي الشواطئ وأماكن الترفيه، حيث ان تواجد الخيالة مستمر اسبوعياً خلال العطلة والاجازات والاسواق المفتوحة التي تقام بها بعض الفعاليات وتواجد الأسر بها لحمايتهم، في الفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى الساعة 12 مساء.



وتؤكد الإدارة على استمرار دورية فرقة الخيالة في تواجدها الأمني بالشواطئ وأماكن الترفيه لحفظ الأمن والحرص على سلامة الجميع ومساندة قطاعات وزارة الداخلية الميدانية لفرض السيطرة الامنية لمنع حدوث المشاجرات وضبط المخالفات والسلوكيات التي تمارس من بعض مرتادي المواقع الحيوية والسياحية.