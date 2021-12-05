عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعيته العمومية العادية عن العام النقابي 2020-2021 صباح أمس بصالة الالعاب في المقر القديم لكلية التربية الأساسية بالعديلية وترأس فعاليات الجمعية الرئيس السابق للاتحاد صالح الجاركي ونائب الرئيس ناصر المطيري، وأمين السر ظافر العجمي، وأشرفت عمادة شؤون الطلبة على فعاليات الجمعية بحضور عميدها د.عبدالكريم العريعر، ومساعد العميد د.سلمان حاجي، وعدد من الطلبة وتمت مناقشة التقريرين الإداري والمالي وما استجد من أعمال.



وافتتح فعاليات الجمعية العمومية أمين سر الاتحاد ظافر العجمي مرحبا بالحضور، معلنا تأجيل انعقاد الجمعية لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب حسبما نصت اللائحة المنظمة لعمل الاتحاد في المادة 22، وبعد انقضاء الساعة المقررة أعلن استئناف انعقاد الجمعية.



بدوره، رحب نائب رئيس الاتحاد ناصر المطيري بزملائه أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وبعمادة شؤون الطلبة، متقدما بالشكر الى جميع طلاب الهيئة على ثقتهم الغالية التي نعتز بها، ونلتمس منهم المعذرة عن أي قصور في عملنا، فقد كانت جائحة كورونا عائقا كبيرا أمامنا، ولكننا بفضل الله ثم بفضل ثقتكم اجتهدنا قدر الإمكان، والشكر موصول لإدارة الهيئة متمثلة في مديرها العام أ.د جاسم الأنصاري، وعميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر ومساعده د.سلمان حاجي، فقد كانوا لنا نعم الإخوة ولم يبخلوا عنا بجهد أو نصيحة.



من جهته، رحب رئيس الهيئة الإدارية صالح الجاركي بالحضور، مؤكدا سعادته بثقة الجموع الطلابية، موضحا أن الاتحاد ورغم الصعوبات التي واجهته جراء الجائحة وما صاحبها من إغلاق لمؤسسات الدولة، فإنهم بفضل الله استمروا في العمل والسعي لتذليل أي صعوبات تواجه مسيرة الطلبة، واستطاعوا حسب الإمكانيات تنظيم البرامج والانشطة.



واستعرض الجاركي خلال مناقشة التقرير الإداري عددا من انجازات الاتحاد خلال عامه النقابي المنقضي، وطرحه للتصويت فنال موافقة الحضور بإجماع الحضور، وتمت مناقشة التقرير المالي وطرحه للتصويت لينال موافقة الحضور وتنال الهيئة الإدارية ثقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع.



وأعلن الجاركي استقالته وزملائه بالهيئة الإدارية تمهيدا لبدء عام نقابي جديد بعد اختيار جموع الطلبة لممثليهم في انتخابات الاتحاد التي ستجرى غدا، متمنيا السداد والتوفيق لجميع زملائه.