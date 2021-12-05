القاهرة ـ هناء السيد



كرم مهرجان المرأة العربية للإبداع في دورته السادسة التي انعقدت في القاهرة كلا من مراقبة التأهيل المهني في الهيئة العامة لذوي الاعاقة د.وضحة جابر العنزي والكاتبة الزميلة امينة العلي.

هذا، وثمنت د.وضحة دور الكويت في حماية المرأة والاسرة من خلال سن القوانين والتشريعات التي حفظت حقوق المرأة اجتماعيا ونفسيا وماديا، كما أشادت بدور وزارة الشؤون وحرصها على توفير حياة كريمة للمرأة الكويتية بشكل عام والمطلقة بشكل خاص والاهتمام بقضاياها.

وشددت على أن السوشيال ميديا حاليا أصبحت ذات تأثير سلبي على الشباب، داعية الى وضعها تحت الرقابة لاختيار ما يفيد المجتمعات العربية والتركيز على البرامج التي تحث على الترابط الاسري والتوعية ونشر الثقافة الاسلامية التي تحث على تكريم المرأة وتعزيز دور الاسرة للاسهام في تقليل نسب الطلاق.



بدورها، اشادت الكاتبة امينة العلي باهتمام المجتمع المدني بقضايا الاسرة والمجتمع للحد من ارتفاع نسب الطلاق التي أصبحت احيانا غير مبررة.



وثمنت رئيس المؤتمر الخبيرة بمجال الاستشارات الاسرية امال ابراهيم مشاركة الكويت، مؤكدة ان الكويت من الدول التي كانت سباقة بمجال الاسرة والتوعية والاستشارات الاسرية وتمتلك الكويت خبرات ومراكز متعددة لحل تلك المشكلات.



وقامت د.امال ابراهيم بتكريم الزميلة هناء السيد ومنحها شهادة تقدير.