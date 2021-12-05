أعرب المدرب الكرواتي لسلطنة عمان برانكو ايفانكوفيتش، أنه يشعر بخيبة أمل لخسارة منتخب بلاده أمام منتخب قطر، وقال: «لعبنا مباراة جيدة أمام قطر الذي يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الأكفاء في كافة المراكز ويلعب في بطولات قوية، فالفريق تأخر بهدف ولكنه استطاع العودة، وأقدم التحية إلى اللاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم خاصة بعد تقدم «العنابي» وعادوا بقوة، ولا ننسى أننا لعبنا أمام بطل آسيا، وقمنا بمجاراتهم خاصة بالشوط الثاني الذي تمكنا فيه تسجيل هدف التعادل، والأداء سيحفزنا قبل مباراتنا المقبلة أمام البحرين غدا».