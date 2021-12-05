نجح نجم نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي، في خطف الأضواء خلال منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية لدوري الاتحاد الكويتي للفروسية الذي تقام منافساته بمركز الكويت للفروسية، وذلك عقب فوزه بالمركز الأول في الشوطين الأخيرين على ارتفاع 125 و135 سم، وسط منافسة قوية من فرسان الأندية المحلية.



وعلى ارتفاع 115 سم، حقق فيصل الشطي المركز الأول، كما نجح الشطي في تحقيق المركز الأول على ارتفاع 105 سم، متقدما على الفرسان حسين الخرافي وجاسم الخلفان ويعقوب النصرالله وروان الدريس، وقام بتتويج الأبطال وليد الجاسم المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية.