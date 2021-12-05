قال الاتحاد العام للشغل في تونس إنه أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديموقراطية بسبب ما صفه بتردد الرئيس قيس سعيد المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة.



وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها أمام الآلاف من النقابيين الذين احتشدوا بساحة القصبة لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد امس «لقد دعمنا إجراءات 25 يوليو.. كانت فرصة لإنقاذ البلاد وتنفيذ الإصلاحات.. لكننا أصبحنا نخشى على مكاسب التونسيين بسبب التردد المفرط في إعلان خارطة طريق تنهي الغموض والضبابية التي تعيشها تونس»، مشيرا إلى ان البلاد تعيش «منعرجا لا نعلم مآلاته».



وحذر من أن «الاحتقان الاجتماعي واليأس باتا يهددان بالانفجار»، معتبرا أن «غياب التفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية لن يفضي الا الى تحويل الشعب إلى كيانات متناحرة عاجزة عن التعايش السلمي».



وقال الطبوبي «التونسيون يرفضون العودة إلى ما قبل 25 يوليو ولكن من حقهم معرفة مسار البلاد»، مضيفا أن «الفصل بين السلطات وتنقيح القانون الانتخابي والدعوة الى انتخابات مبكرة شفافة ونزيهة باتت أمرا ضروريا».



وشدد على أن القضاء «المستقل ركن أساسي من أركان الدولة ومقوم للاستقرار».



وحث الطبوبي الرئيس سعيد على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، للاتفاق حول الاصلاحات بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية.



ويطرح الأمين العام لاتحاد الشغل، مزيدا من الضغوط على الرئيس قيس سعيد بعد أكثر من أربعة أشهر من استئثاره بجميع السلطات تقريبا.



من جهته، أكد سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في وقت سابق امس أن الاتحاد لن يقبل «بتهميش» دوره في البلاد ولا «بمحاولات ضرب استقلاليته».



والاتحاد العام التونسي للشغل، هو لاعب رئيسي في المشهد السياسي بتونس مدعوما بنحو مليون عضو حسب تقديرات مسؤوليه.



وعلق الرئيس سعيد البرلمان وأقال الحكومة في 25 يوليو الماضي في خطوة وصفها منتقدوه بأنها «انقلاب»، قبل أن يعين في وقت لاحق نجلاء بودن رئيسة وزراء جديدة ويعلن أنه سيحكم بمراسيم.



لكن الرئيس التونسي الذي تعهد بإنهاء الإجراءات الاستثنائية بسرعة لم يحدد بعد أي موعد لتقديم خطة عمله حتى مع تصاعد الضغوط داخليا وخارجيا من أجل خارطة طريق للعودة إلى مسار ديموقراطي عادي.



ودافع سعيد عن توليه كل السلطات باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات من الخلاف السياسي والركود الاقتصادي وتفشي الفساد، ووعد بدعم الحقوق والحريات التي تم تحقيقها في ثورة عام 2011.