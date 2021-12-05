انتقد البابا فرنسيس الأنانية القومية في الاتحاد الأوروبي لما اعتبره غياب التنسيق في مسألة الهجرة، وذلك في مستهل زيارة تاريخية إلى اليونان تهدف إلى تحسين العلاقات المعقدة مع الكنيسة الأرثوذكسية.



وقال البابا امس إن أوروبا «تمزقها الأنانية القومية» حيال إدارتها لأزمة الهجرة، وذلك خلال لقائه نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماغريتيس سخيناس والرئيسة اليونانية كاتيرينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسؤولين آخرين.



واعتبر البابا أن المجتمع الأوروبي «يواصل المماطلة» و«يعاني كما يبدو في بعض الأوقات من العجز وانعدام التنسيق» بدلا من أن يكون «محركا للتضامن» في مسألة الهجرة.



ولطالما حمل البابا (84 عاما) لواء الدفاع عن المهاجرين، وسيتوجه اليوم إلى جزيرة ليسبوس التي زارها في 2016 خلال السنوات الأولى لموجة الهجرة.



وزيارته إلى أثينا هي الأولى منذ زيارة يوحنا بولس الثاني في 2001 التي بدورها كانت أول رحلة بابوية إلى العاصمة اليونانية منذ انشقاق الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية عام 1054.



وفي قبرص التي زارها امس الاول دان البابا فرنسيس العبودية والتعذيب في مخيمات اللاجئين مقارنا ذلك بما حصل خلال الحرب العالمية الثانية.



وقالت الحكومة القبرصية إن 50 مهاجرا، بينهم كاميرونيان علقوا لأشهر في المنطقة العازلة بين شطري العاصمة، سينتقلون إلى إيطاليا بفضل البابا.



وعبرت منظمات غير حكومية ومجموعات إغاثة عن القلق إزاء المخيمات الجديدة، معتبرة أن حركة تنقل الناس يجب ألا تخضع لقيود.



ووجهت 36 مجموعة ناشطة في اليونان رسالة للبابا، تجذب انتباهه إلى مسألة حق الناس في المخيمات وتطلب منه المساعدة في وقف إجراءات إعادة المهاجرين، غير القانونية، والتي يقوم بها حرس الحدود اليونانيون كما يقال.