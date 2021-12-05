يكرر المطربان عبدالفتاح الجريني وجميلة البدوي تجربتهما في تقديم «ديو» غنائي جديد من خلال أحدث أغانيهما «شكرا»، من كلمات وألحان Mobeazy، وهي باللهجة المغربية البيضاء وبرعاية chevroletar arabie لاكتشاف «عالم جرووف».



وتعتبر «شكرا» رابع تجربة تجمع بين الجريني وجميلة بعد «عهود الحب»، و«ظالمة» وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان، وأيضا أغنية «سمع صوتك للعالم» النسخة العربية من أغنية «La Gozadera» للمطرب العالمي مارك انتوني.



على صعيد آخر، يعمل كل منهما على ألبومه الغنائي، حيث يستعد الجريني لطرح ألبومه الجديد تزامنا مع يوم الحب في فبراير 2022 وهو متنوع ما بين المصري والخليجي والمغربي، وكذلك لديه جولة غنائية في عدد من الدول العربية.



وتعمل جميلة على مشروع غنائي خليجي جديد سيكون مفاجأة ونقلة مختلفة تشهدها الموسيقى الخليجية، حيث اشتهرت الفنانة منذ ظهورها بالتنوع والتجدد الموسيقي.