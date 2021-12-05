تعيش قوات سوريا الديموقراطية «قسد» وعمادها «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي أعلنت ما يسمى «الادارة الذاتية»، ضغطا مزدوجا نتيجة التنافس بين أميركا وروسيا، وحيث تسعى كل دولة إلى تنفيذ أجندتها الخاصة والمختلفة.



حيث عادت إدارة الرئيس جو بايدن، بثقلها في الشرق السوري عقب تكهنات بانسحابها على غرار ما فعلت في افغانستان، ودافعها وقف مسار التطورات التي كانت تتجه نحو تسوية تستعيد بموجبها الحكومة السورية مناطق خاضعة لسيطرة «قسد» على خط التماس مع مناطق سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا.



وتضغط الولايات المتحدة لتفعيل الحوار الكردي ـ الكردي المتعثر منذ مدة، ولتنفيذ شروطها بالإبقاء على المعارضة السورية وحدها في المنطقة، حيث تشير تقارير الى سعيها إلى تأسيس منصة معارضة لشمال سورية وشرقها، رغم أنها أكدت مرارا ان تدخلها فقط لدعم قسد بوجه داعش، لكنها اكدت على استمرار دعمها للأكراد وخصوصا لتوفير دعم مالي لبناء هيكل اقتصادي على غرار اقليم كردستان العراقي المجاور، مقابل مزيد من التقارب بين «قسد» و«المجلس الوطني الكردي»، يمهد لتقارب آخر



يشمل «الائتلاف المعارض»، فضلا عن تطمينات بأن الجيش الأميركي سيستمر بالوجود العسكري في شمال شرقي الفرات لثلاثة أسباب، تشمل منع عودة «داعش» وتنظيمات ثانية متطرفة، وتأمين استقرار المنطقة، ودعم العملية السياسية وفق القرارات الدولية الخاصة بحل الأزمة السورية وتطبيق القرار 2254. وتعتبر أن التقارب بين الأكراد و«الائتلاف» هو الحل الأمثل لمنع تكرار سيناريو التسويات في درعا التي حصلت برعاية روسية، في مناطق الأكراد، ما يعنيه لاحقا من تسليم المناطق المذكورة للحكومة السورية من دون تحصيل أي مكاسب سياسية أو إجراء أي تغيير حقيقي على الأرض، الأمر الذي يمثل انتصارا آخر لدمشق، لا ترغب فيه واشنطن.



بيد ان الطروحات الأميركية تصطدم بالموقف التركي المتشدد تجاه حزب «الاتحاد الديموقراطي» الذي يعتبر واجهة لـ«قسد»، وتعتبره أنقرة احدى أذرع حزب «العمال الكردستاني» المصنف على لوائح الإرهاب التركية.



وبالإضافة إلى المحاولات الأميركية لتوحيد صفوف المعارضة وضم «قسد» إليها لخلق توازن يمكن توظيفه في العملية السياسية، تحاول واشنطن أيضا تجميد الوضع الميداني، وضمان استمرار فتح خطوط الإمداد العابرة للحدود.



على الطرف المقابل، تضغط روسيا على «قسد» لحملها على الاتفاق مع حليفتها الحكومة السورية، والانسحاب إلى جنوب الطريق الدولي «M4».



لكن يبدو أن الهدف الأهم الذي تسعى موسكو لتحقيقه هو محاولة سحب الورقة الكردية من يد واشنطن، من خلال العمل على دمج مجلس سوريا الديموقراطي «مسد» وهي المرادف السياسي لـ«قسد»، مع «منصة موسكو» التي ترعاها روسيا، ومحاولة التأثير على الأولى سياسيا، وإقناعها بخفض مستوى التنسيق مع واشنطن. وتبدي موسكو جدية في رعاية مفاوضات لاتزال متعثرة بين الأكراد والحكومة السورية تسمح لحكومة دمشق بالوصول إلى مناطق انتشار النفط والغاز شرقا لتخفيف وطاة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمناطق سيطرتها.. وفي مقابل هذه الضمانات بضم الأكراد إلى العملية السياسية حذرت موسكو الأكراد من عدم الانجراف وراء الوعود الأميركية التي تنذر بإشعال المشكلة الكردية ليس في سورية وحدها بل في المنطقة كلها.



في المقابل، يطالب الأكراد بالحفاظ على القوات الكردية، وعدم المساس بمشروع الإدارة الذاتية، وباستمرار وجود «قسد»، الأمر الذي يعيد مشروع «فدرلة سورية» الذي تسعى إليه الإدارة الذاتية، إلى الواجهة مرة جديدة، وهو ما رفضته دمشق وتعتبره مسا بثوابتها لناحية مركزية القرار السياسي ووحدة الجيش السوري وهيكليته ووحدة وسيادة اراضيها.



وكشفت مصادر كردية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعد خلال لقائه وفد «قسد» برئاسة القيادية إلهام أحمد في موسكو، بأن تكون بلاده وسيطا غير متحيز في الحوار مع دمشق، موضحة أن هذا الحوار سيكون قائما على خطين: الأول يناقش مستقبل «الإدارة الذاتية» ومجلسها السياسي، وتنظيم العلاقة بينها وبين الحكومة السورية، ووضع هيكليتها العسكرية ومشروعية وجودها كقوة مسلحة، فضلا عن القضايا المتصلة بثوابت الدولة، وضرورة اعتراف جميع السوريين بها، كما في حالة رفع العلم الرسمي فوق كامل الأراضي السورية، وأخيرا حصول المكون الكردي خصوصا على كامل حقوقه السياسية والثقافية. أما الخط الثاني فسيناقش قضايا ذات اهتمام مشترك على رأسها التهديدات التركية.



الموقف الكردي يشدد على أن شرطي الاعتراف بـ«الإدارة الذاتية» وخصوصية «قسد» العسكرية، لا يمكن التنازل عنهما، لكن الحكومة السورية لن تقبل استنساخ تجربة إقليم شمال العراق «كردستان» على أراضيها، أو مساوقة المشروع الأميركي لفرض الفدرلة على سورية. مع ذلك، لا تمانع دمشق بمناقشة «اللامركزية الإدارية» من خلال قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليا، وتطبيقها بشكل فاعل.



في الواقع، أظهرت المفاوضات الكردية ـ السورية عمق الفجوة بين الطرفين. ذلك أن دمشق ترفض ضم «قسد» ككتلة عسكرية في الجيش، وتقترح حلها وذوبانها في الجيش، كما أنها تتمسك برفع العلم الرسمي في كل أنحاء البلاد، وأن الأسد هو الرئيس السوري، إضافة إلى رفض تقديم تنازلات دستورية للأكراد أو الاعتراف بـ«الإدارة الذاتية»، مع استعداد لقبول مبدأ الإدارات المحلية بموجب القانون 107 وتخصيص حصص مدرسية للغة الكردية. أما بالنسبة إلى الثروات الاستراتيجية الموجودة شرق الفرات، فإن دمشق تريد أن يكون قرارها مركزيا، مع إعطاء حصة أكبر من عائداتها للمنطقة. يضاف ضمنا إلى ذلك أن دمشق تريد أن يكون الحوار مع الجانب «قسد» باعتبارها طرفا وليس الطرف الوحيد الذي يمثل جميع الأكراد.



بيد أن عثرات كثيرة تواجه هذا المسار، في مقدمها الوجود العسكري الأميركي، والذي يجعل التوصل إلى حل سياسي مسألة معقدة. كذلك تصطدم هذه المساعي بالانقسام الكردي ـ الكردي، بين تيارين: يميل الأول إلى الولايات المتحدة ويسعى إلى إقامة كيان كردي منفصل كليا أو جزئيا عن الدولة تحت عنوان «فدرلة سورية»، فيما يسعى الثاني إلى التوصل الى اتفاق مع دمشق يضمن حصول الأكراد على بعض الحقوق، ومن بينها اللغة. مع ذلك، لاتزال القوى الكردية تتمسك بخيار التحالف مع واشنطن، إلا أنها لا تمانع التنسيق مع موسكو لإنجاز اتفاق مع دمشق على أساس «النفط والقمح مقابل اعتراف دمشق بالإدارة الذاتية».



كل هذه الوضعية يختصرها مصدر كردي بالقول إن «الأكراد يرون في الروس حليفا وثيقا لدمشق، ويريدون استثمار التأثير الروسي على الحكومة السورية، للحصول على تنازلات سياسية تؤسس لتفاهم واتفاق مع الحكومة». ويرى أن وجود الأميركيين في المنطقة يشكل عامل ضغط على الروس ودمشق للقبول بتسوية سياسية شاملة، لأنه لولا الوجود الأميركي في الشرق السوري لساعدت موسكو دمشق في إعادة هيمنتها على المنطقة بالقوة.



من هنا، فإن الأكراد يدركون أن بقاء واشنطن في المنطقة ضروري لكنه ليس أبديا، في مقابل دور روسي فاعل وممتد في الملف السوري لعقود مقبلة، لذلك ينسقون مع الطرفين لتحقيق أكبر مكاسب سياسية ممكنة، مؤكدا أن واشنطن تريد التأسيس لمعارضة جديدة عمودها الرئيسي الأكراد لتفعيل خطوات الحل السياسي من خلال الحوار بين الحكومة والمعارضة برعاية دولية، في ظل عدم وجود أي نيات أميركية لإسقاط «النظام»، إذ إن الحراك الأميركي يهدف إلى دفع دمشق نحو تقديم تنازلات سياسية في عدة ملفات.