أعلنت وسائل إعلام رسمية في تركيا العثور على عبوة كان مخططا تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جنوبي تركيا.



وونشرت وسائل الإعلام التركية صورا للقنبلة، وقالت إن قوات الأمن عثرت على قنبلة معدة للتفجير عن بعد تحت سيارة للقوات المخصصة لتأمين فعاليات للرئيس ادروغان بولاية سيرت شرق البلاد.



وأشارت التقارير التركية إلى ان العبوة يتم التحكم فيها عن بعد، حيث وصل خبراء المفرقعات إلى الموقع على الفور.



وقامت فرق التحقيق برفع البصمات في الموقع، وأطلقت الشرطة عملية أمنية للقبض على المشتبه بهم.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتتح امس مصنعا لصهر الزنك في ولاية سيرت.



وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أن المصنع الذي افتتح في الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد. وحضر الرئيس مراسم افتتاح المصنع داخل المنطقة الصناعية في سيرت، التي تضم مصنع لينيير ميتال لإنتاج الزنك.



وقال أردوغان في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن المصنع يعد الأكبر في الولاية والمنطقة المحيطة، موضحا أن قيمة المشروع بلغت 102 مليون دولار.