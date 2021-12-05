رفض الأخضر السعودي الخروج مهزوما من شقيقه الفلسطيني ليخرج متعادلا 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، ليحصد منتخبا السعودية وفلسطين أول نقطة في رصيد كل منهما.



جاء الشوط الأول باهتا من الناحية الفنية، غابت الفعالية الهجومية، وتبعتها المتعة الكروية، ودانت الأفضلية النسبية للمنتخب الفلسطيني «الفدائي»، حاول خلال هجمات محدودة تهديد الشباك السعودية، ولكن دون فائدة، حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليسدد لاعب الوسط محمد باسم تسديدة قوية لا ترد لتسكن سقف مرمى الحارس زيد البواردي، لينتهي الشوط الأول بتفوق فلسطيني.

حاول الأخضر السعودي العودة بنتيجة المباراة في الشوط الثاني، لكنه قوبل بصلابة دفاعية من الأحمر الفلسطيني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، والتي شكلت بدورها خطرا على المرمى السعودي لكن دون جدوى، وفي هجمة منظمة تمكن شباب الأخضر السعودي من معادلة النتيجة بواسطة عبدالله الحمدان (81)، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي.