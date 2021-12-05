أسامة دياب

قال السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب، الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بخير طالما الكويت بخير ، رافعا أسمى آيات الشكر والتقدير باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وحكومة دولة فلسطين والشعب الفلسطيني الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد والى ولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على

القرار الذي اصدرته الحكومة الكويتية من خلال د. رنا الفارس وزيرة الاشغال ووزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتعلق بحظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من والى دولة فلسطين المحتلة (اسرائيل) .

وتابع طهبوب - في تصريحات صحافية - ان هذا القرار الكبير ليؤكد مجددا على ان فلسطين وشعبها وقضيتها هي من الاولويات الرئيسية والاساسية لقيادة هذه الدولة العظمى بحكامها المتعاقبين وحكوماتها على مر السنين ، كويت الخير والانسانية والوفاء المطلق ، كويت العروبة والانتماء بشعبها العزيز الكريم .

وأشار إلى ان قرار الحكومة الكويتية هو دفعة معنوية جديدة من اجل تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني ولتأكيد الموقف الكويتي الثابت والراسخ بان علاقة الكويت بفلسطين علاقة جذورها في الارض وفرعها في السماء وان القضية الفلسطينية بالنسبة الكويت بقيادتها وشعبها هي قضية مبدئية لا تقبل المساومة وان الكويت ستبقى كتف الى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته الى ان تعود الحقوق الى اصحابها واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف .



