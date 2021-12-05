ناقشت لجنة شؤون الشباب والرياضة في اجتماعها اليوم خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها بالتنسيق مع الهيئات الرياضية بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك توافقا بين اللجنة وممثلي هيئة الرياضة واللجنة الأوليمبية على أغلب مواد قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستتواصل لدراسة وتعديل بعض المواد في القانون.

في موضوع آخر أكد الطريجي رفض اللجنة رفضا تاما محاولات نقل مقر المجلس الأولمبي الآسيوي الموجود في دولة الكويت منذ عام ١٩٨١ إلى خارج الكويت .

وأوضح أن أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية ومدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم أشار خلال الاجتماع إلى وجود محاولات مشبوهة وصفقات تعقد لنقل مقر المجلس الأولمبي الآسيوي من دولة الكويت.

وطالب الطريجي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بأن يكون داعما قويا لهيئة الرياضة واللجنة الأولمبية لبقاء مقر المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت مبينا أن هذا المقر مرتبط بدولة الكويت وليس مرتبطا بأسماء وشخصيات مختلفة.

وأكد الطريجي أن مجلس الأمة سيدعم الحكومة في بقاء هذا الصرح الرياضي الذي حافظنا عليه منذ عام 1981.