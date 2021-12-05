تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين وقام بتسليم الدعوة لسموه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

وقد حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري.