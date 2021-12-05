قال النائب الدكتور عبد الله الطريجي في سؤال وجهه إلى وزير المالية خليفة حمادة أن الهيئة العامة للإستثمار أقرت في وقت سابق استراتيجيتها الإستثمارية في الوطن العربي والتي بموجبها تم إقرار توجيه ٤٩ مليار دينار في بعض الدول العربية وكذلك إقرار توجيه ٢١ مليارا أخرى لدعم تلك الإستثمارات ، وكان من ضمن مبرارات الهيئة مواجهة أي إلتزامات مالية محتملة مستقبلية للحكومة من خلال السحب من الأرصدة المتوفرة في حساب الإحتياطي العام الذي يتوجب أن يراعي في جزء من توظيفاته السيولة المالية والمخاطر المحدودة والسرعة في الإستخدام إضافة إلي توزيع أصول الإحتياطي العام على عدد من الأصول في مناطق جغرافية متنوعة تحقق التوازن في العوائد والمخاطر .

وأضاف أنه تم توزيع موارد صندوق الإحتياطي العام على عدد من المحافظ وهي الإستقرار ، السيولة ، المساهمات العربية ، التطوير الإقتصادي ، الإستثمارات الخاصة ، ومن خلال ماتم طرحه في تلك الإستراتيجية كان الهدف الرئيسي هو توفير السيولة عند الحاجة للحكومة وهو مالم نلمسه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية عندما تعثرت في توفير السيولة اللازمة لإحتياجاتها المالية ولم تتمكن هذه الإستراتيجية من تلبية ماكانت تزعمه عند إقرارها .

وطلب الطريجي في سؤاله القيمة السوقية للمحافظ والتي كانت بحدود ٤٠٠ مليون دينار، وهل هناك أي تغيير في توزيعها سواء كان نوعيا أو جغرافيا ، كما استفسر عن قيمة المبالغ المستثمرة من خلال تلك الإستراتيجية ورصيدها الحالي لكل من حساب السندات وحساب الصناديق وحساب الودائع.

وقال لقد تذرعتم سابقا بأنه لم يتوفر لديكم حساب معدل العوائد لتلك المشاريع ، وعليه يرجى تزويدنا برأس المال المستثمر والزيادة على رأس المال والعائد على تلك الإستثمارات حتى تاريخه في كل من السودان " شركة الفنادق السودانية الكويتية المحدودة" ، والسعودية " محفظة الشركة الأولى" مع ذكر طبيعة هذه المحفظة ومكوناتها وتكلفتها والقيمة السوقية لها ، والإمارات " صندوق عقاري وإكتتاب في أسهم شركة عقارية" مع ذكر مكونات هذا الصندوق وتكلفته وقيمته السوقية وبيانات آخر ميزانية لهذا الصندوق إضافة إلي تفصيل عن أسهم الشركة العقارية سواء تكلفتها وقيمتها السوقية وأصول تلك الشركة وبيانات آخر ميزانيه لها ، مصر" شركة قابضة تحت إسم كويتي" مع تبيان رأسمال هذه الشركة ومكونات وطبيعة أصولها وهل هناك مساهمين آخرين وتكلفة هذا الإستثمار وقيمته السوقية ، وتونس " الشركة التونسية الكويتية للتنمية" ، والمغرب "صندوق أجيال القابضة" وما حل بهذا الصندوق وإن كان هناك أي خسائر له وأسبابها مع تكلفته عند التأسيس وقيمته حاليا وذكر مكونات أصوله تاريخيا حسب الميزانيات مع تزويدنا بنسخة من أول وآخر ميزانيتين له ورؤساء مجالس الإدارة الذين ترأسوا ذلك الصندوق.

وسأل الطريجي عن رصيد المحافظ التالية منذ تأسيسها في نهاية كل سنه مالية ، وهي محافظ الإستقرار والسيولة والمساهمات العربية والتطوير الاقتصادي.