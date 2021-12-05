تسلم امير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتصل بالعلاقات الأخوية وسبل دعمها وتعزيزها.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قام بتسليم الرسالة خلال استقبال الشيخ تميم له اليوم الاحد.

واضافت ان وزير الخارجية السعودي نقل في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وتمنياته لامير قطر بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.

واضافت ان امير قطر حمل وزير الخارجية السعودي تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء.