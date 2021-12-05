ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اليوم موضوع التوجيه وأهميته وضرورة وجود الموجهين الأوائل في تقييم المعلمين وتحديد رؤساء الأقسام، بحضور رئيسة ديوان الخدمة المدنية مريم العقيل ووكيل وزارة التربية بالإنابة بدر المطيري والقيادات التربوية وجمعية المعلمين ومديري مدارس وموجهين أوائل.

وقال رئيس اللجنة د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة حرصت على وجود جميع أصحاب القرار والرأي في هذا الشأن، متمنياً أن يتم تعزيز الشفافية التي أبداها د. بدر المطيري الذي أقر بوجود المشكلة وأهمية دور الموجهين في العملية التعليمية وتطويرها.

وبين أن تغييب دور الموجهين في عملية التقييم يؤثر سلبا على العملية التعليمية، مؤكدا أن المطيري تعهد بإرسال كتاب من (التربية) إلى ديوان الخدمة المدنية بأهمية وجود الموجه الفني في عملية تقييم رؤساء الأقسام والمعلمين حتى يحل جانب من الخلل الموجود في الوزارة.

وأكد أن اللجنة ووكيل وزارة التربية متفقان على عدم جواز توظيف أو تسكين مديري المناطق التعليمية لغير المعلمين.

وأعلن عن أن وزارة التربية حصلت على موافقة من ديوان الخدمة المدنية على التعاقد المباشر فيما يخص تنظيف المدارس، مبينا أن هذا الأمر يضمن حقوق الموظفين المنتهكة ويسهل ترتيب وتنظيف المدارس والمراقبة عليها.

وأكد أن اللجنة مستمرة في تطوير التعليم سواء العام أو الخاص وكذلك التعليم العالي وستواصل اجتماعاتها في الأسبوع المقبل.