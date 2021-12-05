أعلنت "قطر للسياحة" و "موانئ قطر" عودة رحلات السياحة البحرية وتدشين موسم -2021 2022 باستقبال ميناء الدوحة الرحلة الأولى للسفينة " ام اس سي فرتوزا " وعلى متنها ما يقارب 4600 زائر.

وقالت قطر للسياحة في بيان صحفي اليوم الأحد، إن تدشين موسم السياحة البحرية يتزامن مع انطلاق عدد من الفعاليات والمهرجانات السياحية خلال فترة بطولة كأس العرب وما بعدها ، من ضمنها مهرجان قطر الدولي للأغذية، ومهرجان قطر لايف، وعروض الضوء والليزر التي ستنظم على كورنيش الدوحة.

وقال أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إن سياحة الرحلات البحرية تمثل رافدًا مهما من روافد السياحة التي تسمح بعدد كبير من الزوار بالتعرف على الوجهة السياحية وعروضها وتجاربها في فترة قصيرة، مما يجعلهم سفراء للوجهة السياحية بين أقاربهم وذويهم، ويزيد من معدل الإنفاق السياحي.

وكانت سياحة الرحلات البحرية قد توقفت في نهاية شباط / فبراير 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا