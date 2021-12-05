كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي السعودي عن برنامج دورته الافتتاحية والتي ستقام من 6 إلى 15 كانون أول/ديسمبر الجاري على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة المصنّفة إرثاً عالمياً وفق اليونيسكو.

ويشارك في الدورة الافتتاحية للمهرجات العديد من المواهب والنجوم والمخرجين والإعلاميين ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، في احتفالية منتظرة تمتد على مدى عشرة أيام. هذا ويقام المهرجان بالشراكة مع ??وكس سينما، ومجموعة إم بي سي، والخطوط الجوية السعودية.

وقد تم اختيار الفيلم الموسيقي "سيرنو" للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جو رايت ليكون في افتتاح المهرجان، وهو دراما عاطفية من تأليف إيريكا شميدت، مقتبسة عن مسرحية غنائية قامت بتأليفها عام 2018 تحمل الاسم نفسه.

ويعيد الفيلم تقديم هذه القصة الكلاسيكية الرائعة بمشاركة نجم مسلسل "صراع العروش" الحاصل على 4 جوائز إيمي، بيتر دينكلاج، وهايلي بينيت، كيلفن هاريسون جونيور، بين ميندلسون وآخرون.

ويُختتم المهرجان بالعرض العالمي الأول لفيلم عمرو سلامة المرتقب "برّه المنهج"، من بطولة نجوم الشاشة ماجد الكدواني، عمر شريف، روبي، دينا ماهر، وآخرون.

وتأكيداً على سعي المهرجان للاحتفاء بدور المرأة في صناعة السينما، سيتم تكريم موهبتين كانت لهما بصمة في عالم السينما، الشخصية الأولى هي المخرجة والمنتجة هيفاء المنصور، وهي أول مخرجة سعودية، استطاعت كسر كافة الحواجز والترسيخ لمكانة المرأة في صناعة السينما السعودية.

وقامت هيفاء المنصور بإخراج "وجدة" (2012) وهو أول فيلم طويل يتم تصويره بالسعودية، ليحصد الكثير من الجوائز العالمية، بما فيها ترشيحه لجائزة الأكاديمية البريطانية (بافتا) لأفضل فيلم أجنبي.

ويكرّم المهرجان أيضاً النجمة والأيقونة المصرية ليلى علوي التي لعبت دور البطولة في أكثر من 70 فيلماً، ويُذكر من أعمالها "بحب السيما"

(2004) من إخراج أسامة فوزي، و"قليل من الحب كثير من العنف" (1 995) من إخراج رأفت الميهي، و"حب البنات" (2004) من إخراج خالد الحجر.

وقد حصلت ليلى علوي على الكثير من الجوائز العربية والعالمية في مسيرة حافلة بالإنجازات. ويمكن للمشاركين في المهرجان حضور محاضرة تخصصية عن التمثيل تقدّم من خلالها ليلى علوي خبراتها ومسيرتها الفنية الغنية.