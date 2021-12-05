أشاد حارس المرمى الأيرلندي السابق بادي كيني، بمستوى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول لكرة القدم، مؤكدا أن رحيله عن الفريق سيكبد النادي خسائر فادحة.

ونقلت صحيفة (ليفربول إيكو) عن النجم السابق لفريقي (كوينز بار رينجرز) و(ليدز يونايتد) قوله: "مطالب صلاح يجب أن تكون أوامر بالنسبة لليفربول".. مطالبا إدارة ليفربول بأن تدفع للمهاجم المصري ما يشاء حتى يواصل مسيرته المذهلة مع "الريدز"؛ خاصة أن عقد اللاعب ينتهي 2023 ويحرص الريدز على ربطه بعقد جديد.

وتابع أنه إذا كان النجم المصري يريد نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعياً، فيجب على النادي أن يدفع له ذلك لأن استبداله سيكلف أكثر، قائلا: "إن صلاح لا يقدر بثمن".

وأضاف الحارس الأيرلندي السابق: "قبل أن تفكر حتى في هذا اللاعب الذي قد يأتي، هل سيسجل نفس القدر من الأهداف التي يسجلها صلاح؟ على الأغلب لا.. صلاح هو أفضل لاعب في العالم".

وأشار إلى أن صلاح مارس دورًا محوريًا في نجاح ليفربول مؤخرًا تحت قيادة المدير الفني للفريق يورجن كلوب، حيث تمكن من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا.